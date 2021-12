Napoli, emergenza infortuni: De Laurentiis esige spiegazioni dallo staff (Di sabato 4 dicembre 2021) L’ultima partita del Napoli contro il Sassuolo ha portato tante brutte notizie. La più evidente, ma anche probabilmente meno grave, è costituita dal risultato finale: un 2 a 2 amaro concretizzatosi dopo una partita dominata dagli azzurri, che infatti si erano portati in vantaggio di due reti. Le altre brutte notizie sono legate agli infortuni L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) L’ultima partita delcontro il Sassuolo ha portato tante brutte notizie. La più evidente, ma anche probabilmente meno grave, è costituita dal risultato finale: un 2 a 2 amaro concretizzatosi dopo una partita dominata dagli azzurri, che infatti si erano portati in vantaggio di due reti. Le altre brutte notizie sono legate agliL'articolo

Advertising

capuanogio : Al #Napoli restano solo 18 giocatori, emergenza per #Spalletti (#IlMattino) - vvlnapoli : Napoli in emergenza: Mertens capitano, non convocati Insigne e gli altri infortunati, in campo Juan jesus, Demme, L… - CalcioPillole : Il #Napoli si appresta ad ospitare l'Atalanta in piena emergenza infortuni: il presidente De Laurentiis non ci sta… - GamePlayFusi : @ila_napoli_ Sono emersi gli aspetti peggiori della razza umana, quando in un periodo di emergenza come questo, sar… - antonio12659828 : @_carlo22_ Secondo me il napoli vince , mi ricorda il milan in emergenza ( praticamente sempre) che nei momenti di… -