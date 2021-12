Napoli-Atalanta, Spalletti: “Fastidio per la sconfitta, ottima gara. Ci rimetteremo in carreggiata” (Di domenica 5 dicembre 2021) Luciano Spalletti parla di Napoli-Atalanta al termine della partita persa per 2-3 allo stadio Diego Armando Maradona. Una sconfitta che pesa parecchio, perché ora il Napoli è terzo in classifica a due punti dal Milan capolista. “La sconfitta mi dà molto Fastidio, perché l’Atalanta ha vinto contro una squadra vera. Sicuramente potevamo fare qualcosa di meglio in alcune occasioni, ma alla fine anche noi abbiamo avuto occasioni nel finale per pareggiare“. La partita è sembrata quella con l’Inter, in cui il Napoli va in vantaggio, viene rimontato e poi potrebbe pareggiare nel finale. Inoltre il primo gol dell’Atalanta arriva per un fallo di mano di Zapata più che dubbio. “Sappiamo che l’Atalanta è una ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 dicembre 2021) Lucianoparla dial termine della partita persa per 2-3 allo stadio Diego Armando Maradona. Unache pesa parecchio, perché ora ilè terzo in classifica a due punti dal Milan capolista. “Lami dà molto, perché l’ha vinto contro una squadra vera. Sicuramente potevamo fare qualcosa di meglio in alcune occasioni, ma alla fine anche noi abbiamo avuto occasioni nel finale per pareggiare“. La partita è sembrata quella con l’Inter, in cui ilva in vantaggio, viene rimontato e poi potrebbe pareggiare nel finale. Inoltre il primo gol dell’arriva per un fallo di mano di Zapata più che dubbio. “Sappiamo che l’è una ...

