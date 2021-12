Napoli-Atalanta, Ounas scalpita. Spalletti ci pensa: Le ultime (Di sabato 4 dicembre 2021) Napoli-Atalanta, Ounas pienamente recuperato potrebbe essere l’arma in più di Spalletti. L’algerino pronto a sostituire uno tra Lozano e Politano. Napoli-Atalanta Ounas scalpitaNTE l Napoli capolista ospita l’Atalanta in uno dei big match della sedicesima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti vuole ripartire al Maradona dopo essere stata bloccata in rimonta sul campo del Sassuolo, mentre i nerazzurri dopo la Juventus vogliono far cadere un’altra big in trasferta. L’Atalanta è attualmente la formazione più in palla del campionato, se è vero che ha conquistato 12 punti sugli ultimi 12 disponibili, tornando prepotentemente nelle primissime posizioni della classifica. Il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 dicembre 2021)pienamente recuperato potrebbe essere l’arma in più di. L’algerino pronto a sostituire uno tra Lozano e Politano.NTE lcapolista ospita l’in uno dei big match della sedicesima giornata di Serie A. La squadra divuole ripartire al Maradona dopo essere stata bloccata in rimonta sul campo del Sassuolo, mentre i nerazzurri dopo la Juventus vogliono far cadere un’altra big in trasferta. L’è attualmente la formazione più in palla del campionato, se è vero che ha conquistato 12 punti sugli ultimi 12 disponibili, tornando prepotentemente nelle primissime posizioni della classifica. Il ...

