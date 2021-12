Napoli Atalanta, Mertens contro Zapata: attaccanti agli antipodi che sanno far gol (Di sabato 4 dicembre 2021) Quella tra Napoli e Atalanta sarà anche la partita che vedrà la sfida tra Mertens e Zapata, due attaccanti completamente differenti ma che sanno far gol Sfida d’alta classifica questa sera allo stadio Maradona tra il Napoli capolista e l’Atalanta che insegue al quarto posto a quattro lunghezze di distanza. Quella tra gli azzurri e la Dea sarà anche la sfida, come riporta La Gazzetta dello Sport, tra due attaccanti che sanno come far gol, ma che per caratteristiche sono completamente differenti: Martens e Zapata. Il belga è piccolo, veloce e tecnico, il colombiano fa dello strapotere fisico la sua arma principale. Il folletto del Napoli ha segnato 4 gol in 9 presenze, 9 reti in 12 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Quella trasarà anche la partita che vedrà la sfida tra, duecompletamente differenti ma chefar gol Sfida d’alta classifica questa sera allo stadio Maradona tra ilcapolista e l’che insegue al quarto posto a quattro lunghezze di distanza. Quella tra gli azzurri e la Dea sarà anche la sfida, come riporta La Gazzetta dello Sport, tra duechecome far gol, ma che per caratteristiche sono completamente differenti: Martens e. Il belga è piccolo, veloce e tecnico, il colombiano fa dello strapotere fisico la sua arma principale. Il folletto delha segnato 4 gol in 9 presenze, 9 reti in 12 ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - sscnapoli : ??? #NapoliAtalanta arbitra Mariani di Aprilia. ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : ?? La nostra intervista a Guglielmo #Stendardo: gli esordi col #Napoli, la parentesi alla #Juventus e non solo ?? - CalcioNews24 : Sfida tra due bomber agli antipodi #NapoliAtalanta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Atalanta, Elmas e Mertens in vantaggio su Politano e Petagna -