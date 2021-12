Napoli Atalanta LIVE: sintesi, cronaca e tabellino del match (Di sabato 4 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Napoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Atalanta si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Napoli Atalanta MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Napoli Atalanta 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, ilvalido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato, moviola eAllo stadio Maradona,si affrontano nelvalido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAMOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - Robertoro80 : @gianpi36590925 Voi Napoli Milan e Atalanta state facendo un campionato a parte. - mattinodinapoli : Napoli-Atalanta live dalle 20.45: prende quota l'ipotesi Ounas titolare -