Napoli-Atalanta live dalle 20.45: Spalletti ha scelto la difesa a tre (Di sabato 4 dicembre 2021) Scivolato al terzo posto dopo le vittorie di Milan e Inter, il Napoli sfida l'Atalanta quarta in classifica per riprendersi il primato. Spalletti però è in emergenza totale e...

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - Eurosport_IT : TUTTO FACILE PER IL MILAN ????????? I rossoneri sbrigano la pratica Salernitana e attendono i risultati di Napoli e… - sscalcionapoli1 : Ferrara: “Atalanta favorita solo in teoria. Il Napoli farà di tutto per rendere vita difficile”… - napolista : Ferrara: «L’Atalanta sembra avvantaggiata, ma in teoria non si vincono le partite» A Dazn su #NapoliAtalanta: «Chi… -