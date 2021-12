Napoli-Atalanta, infortunio muscolare per Lobotka: dentro Demme al suo posto (Di sabato 4 dicembre 2021) Tegola per Luciano Spalletti nel corso di Napoli-Atalanta. La squadra guidata oggi da Dominichini (squalificato l’allenatore di Certaldo) nel secondo tempo perde per infortunio il suo centrocampista Stanis Lobotka, colpito da un problema muscolare che non gli consentirà di proseguire. Al suo posto fa il suo ingresso sul terreno di gioco Demme, che in questi giorni è al rientro dopo aver avuto il Covid-19. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Tegola per Luciano Spalletti nel corso di. La squadra guidata oggi da Dominichini (squalificato l’allenatore di Certaldo) nel secondo tempo perde peril suo centrocampista Stanis, colpito da un problemache non gli consentirà di proseguire. Al suofa il suo ingresso sul terreno di gioco, che in questi giorni è al rientro dopo aver avuto il Covid-19. SportFace.

Advertising

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - Eurosport_IT : TUTTO FACILE PER IL MILAN ????????? I rossoneri sbrigano la pratica Salernitana e attendono i risultati di Napoli e… - ConteAlmaviva : @DrugoSniper85 confermo: intanto qui si vede la difesa a uomo dell'Atalanta e che al Napoli non gli fa schifo il ri… - Fraccio : Gennaio e febbraio dell'#Inter sembrano studiati a tavolino: Inter-#Lazio 9/1 Inter-#Juventus di #Supercoppa 12/1… -