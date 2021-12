Napoli-Atalanta: il pubblico del Maradona applaude la squadra di Gasperini a fine match (Di domenica 5 dicembre 2021) Un bel gesto di sportività si è verificato al termine di Napoli-Atalanta, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Il pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona ha infatti tributato un bell’applauso alla squadra di Gasperini, vittoriosa per 3-2. Un episodio che lo stesso allenatore ha citato nell’intervista post-partita, complimentandosi con i tifosi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Un bel gesto di sportività si è verificato al termine divalido per la sedicesima giornata di Serie A 2021/2022. Ildello Stadio Diego Armandoha infatti tributato un bell’applauso alladi, vittoriosa per 3-2. Un episodio che lo stesso allenatore ha citato nell’intervista post-partita, complimentandosi con i tifosi. SportFace.

