Napoli-Atalanta i convocati di Spalletti: Out Insigne e Fabian. Prima chiamata per Balla Moussa Mané

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Atalanta. Prima chiamata per Balla Moussa Mané, difensore classe 2003.

Napoli-Atalanta I convocati DI Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Atalanta. Nessuna sorpresa: sono out anche Fabian, Manolas ed Insigne oltre a Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Arriva dalla Primavera la Prima chiamata per Balla Moussa Mané, difensore classe 2003 proveniente dal Bari.

