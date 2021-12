Napoli-Atalanta, i convocati di Spalletti: out Fabian e Insigne, c'è un ragazzo della Primavera (Di sabato 4 dicembre 2021) Questa sera, il Napoli sfiderà l'Atalanta allo Stadio Diego Armando Maradona per la 16° giornata di Serie A. Senza sette uomini out per infortunio, Spalletti dovrà inventarsi una formazione del tutto inedita. Tra i convocati, come ormai praticamente preannunciato, non ci sono nemmeno Fabian Ruiz e Insigne. Ecco la lista completa: c'è anche Moussa Mane, ragazzo della Primavera azzurra. convocati Napoli Atalanta PORTIERI: Davide Marfella, Alex Meret, David Ospina DIFENSORI: Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam, Juan Jesus, Kevin Malcuit, Moussa Mane, Mario Rui, Amir Rrahmani CENTROCAMPISTI: Diego Demme, Eljif Elmas, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski ATTACCANTI: Hirving ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 dicembre 2021) Questa sera, ilsfiderà l'allo Stadio Diego Armando Maradona per la 16° giornata di Serie A. Senza sette uomini out per infortunio,dovrà inventarsi una formazione del tutto inedita. Tra i, come ormai praticamente preannunciato, non ci sono nemmenoRuiz e. Ecco la lista completa: c'è anche Moussa Mane,azzurra.PORTIERI: Davide Marfella, Alex Meret, David Ospina DIFENSORI: Giovanni Di Lorenzo, Faouzi Ghoulam, Juan Jesus, Kevin Malcuit, Moussa Mane, Mario Rui, Amir Rrahmani CENTROCAMPISTI: Diego Demme, Eljif Elmas, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski ATTACCANTI: Hirving ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - DiMarzio : ?? La nostra intervista a Guglielmo #Stendardo: gli esordi col #Napoli, la parentesi alla #Juventus e non solo ?? - capuanogio : La classifica delle ultime 4 giornate della #SerieA: #Atalanta 12 #Inter 10 #Juventus 9 #Roma e #Fiorentina 6 #Napoli 5 #Milan 4 - napolista : Napoli-Atalanta, non recupera neanche #Manolas Ufficiale la lista dei convocati. Come aveva anticipato Canonico, n… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli ridotto all'osso dalle assenze, contro l'Atalanta sarà rivoluzionato negli uomini -