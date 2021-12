Napoli-Atalanta, formazioni ufficiali: mossa a sorpresa di Spalletti (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tutto pronto allo stadio Maradona per la sfida tra Napoli e Atalanta, match valevole per la 16esima giornata di serie A. In casa azzurra si fermano anche Koulibaly e Fabian Ruiz: saranno rimpiazzati da Juan Jesus e Demme, pronto a dare il suo apporto in mezzo al campo con Lobotka e Zielinski. Il tridente sarà orfano di Insigne: i titolari saranno Lozano, Mertens e Ounas. formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Malcuit, Lobotka, Zielinski, Mario Rui, Lozano, Mertens, Elmas. All.: Spalletti. Atalanta: in attesa L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tutto pronto allo stadio Maradona per la sfida tra, match valevole per la 16esima giornata di serie A. In casa azzurra si fermano anche Koulibaly e Fabian Ruiz: saranno rimpiazzati da Juan Jesus e Demme, pronto a dare il suo apporto in mezzo al campo con Lobotka e Zielinski. Il tridente sarà orfano di Insigne: i titolari saranno Lozano, Mertens e Ounas.(4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Malcuit, Lobotka, Zielinski, Mario Rui, Lozano, Mertens, Elmas. All.:: in attesa L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - calciomercatoit : ??Da #RomaInter a #NapoliAtalanta: SEGUITE la MARATONA #SerieA sulla CMIT TV ???Conduce @MarcoGiordano6 ??Con… - ContropiedeA : Non c'èdal primo minuto Ounas, ma Spalletti sorprende tutti; contro l'Atalanta cambia anche il modulo - 6sempretu_alexo : @agostinomela Giocando così, nessuno è in grado di avvicinarsi. Stasera forza Napoli, perché l'Atalanta è l'unica c… -