Napoli-Atalanta: fallo di mano di Zapata sul gol di Malinovskyi – VIDEO (Di domenica 5 dicembre 2021) Napoli-Atalanta, la moviola del match. Il primo gol di Malinovskyi è viziato da un fallo di mano di Zapata che fornisce l’assist. Ancora una volta gli errori arbitrali vanno contro al Napoli, che avrebbe una classifica ben diversa senza tutte queste penalizzazioni. Mariani in Napoli-Atalanta ha deciso di non fermare l’azione che ha portato al gol di Malinovskyi, eppure Zapata controlla nettamente il pallone con una mano. L’azione da moviola, viene evidenziata nel VIDEO di Gerardo Marino e rilanciata anche dal giornalista Carlo Alvino che non fa nessun commento nel suo tweet. Durante i replay di Sky più volte si è fatto riferimento ad un possibile fallo ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 dicembre 2021), la moviola del match. Il primo gol diè viziato da undidiche fornisce l’assist. Ancora una volta gli errori arbitrali vanno contro al, che avrebbe una classifica ben diversa senza tutte queste penalizzazioni. Mariani inha deciso di non fermare l’azione che ha portato al gol di, eppurecontrolla nettamente il pallone con una. L’azione da moviola, viene evidenziata neldi Gerardo Marino e rilanciata anche dal giornalista Carlo Alvino che non fa nessun commento nel suo tweet. Durante i replay di Sky più volte si è fatto riferimento ad un possibile...

