Napoli-Atalanta 2-3, Mertens: “Perdere così fa male” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Il gol? Sono triste perché dopo il 2-1 speravo di far qualcosa di buono, ci mancavano tanti giocatori e Perdere così fa un po’ male. Dobbiamo essere contenti dei primi 65 minuti, c’erano tanti che non giocavano da molto tempo e abbiamo cambiato modulo per dare a ognuno il suo posto: posso solo fare complimenti a ragazzi come Malcuit”. Questo il commento di Dries Mertens, autore della rete del momentaneo 2-1 del Napoli, poi sconfitto dall’Atalanta. “Al rinnovo non ci penso, vediamo a fine anno. Ora vogliamo fare tutti bene – prosegue il belga a Dazn -, io spero di rimanere ancora a lungo. Non dobbiamo abbassare la testa, giovedì ci aspetta un’altra partita importante in Europa League e poi domenica un’altra ancora perché vogliamo tornare in classifica dove è bello stare”. ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) “Il gol? Sono triste perché dopo il 2-1 speravo di far qualcosa di buono, ci mancavano tanti giocatori efa un po’. Dobbiamo essere contenti dei primi 65 minuti, c’erano tanti che non giocavano da molto tempo e abbiamo cambiato modulo per dare a ognuno il suo posto: posso solo fare complimenti a ragazzi come Malcuit”. Questo il commento di Dries, autore della rete del momentaneo 2-1 del, poi sconfitto dall’. “Al rinnovo non ci penso, vediamo a fine anno. Ora vogliamo fare tutti bene – prosegue il belga a Dazn -, io spero di rimanere ancora a lungo. Non dobbiamo abbassare la testa, giovedì ci aspetta un’altra partita importante in Europa League e poi domenica un’altra ancora perché vogliamo tornare in classifica dove è bello stare”. ...

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - Eurosport_IT : RIMONTA ATALANTA, IL NAPOLI PERDE LA VETTA ????? I ragazzi di Gasperini ribaltano il Napoli e si portano a -2 dagli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Atalanta, Gasperini: 'Partita molto bella, ho fatto i complimenti alla mia squadra ed ai calciatori… - Arinzecom1981 : @capuanogio L'Atalanta non è da scudetto. Non ha la rosa per giocare sempre a questi livelli e reggere la pressione… -