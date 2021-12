Napoli-Atalanta 2-3, Malinovskyi: “Il mio segreto? Tanta palestra” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Il segreto dei tiri? Dopo l’infortunio al crociato avuto qualche anno fa ho lavorato tanto in palestra e dopo gli allenamenti per calciare bene il pallone”. Questo il commento di Ruslan Malinovskyi, autore del gol del momentaneo 1-0 nella vittoria dell’Atalanta sul campo del Napoli. “Era l’unica possibilità di calciare”, descrive l’ucraino a proposito della sua conclusione di prima sotto l’incrocio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) “Ildei tiri? Dopo l’infortunio al crociato avuto qualche anno fa ho lavorato tanto ine dopo gli allenamenti per calciare bene il pallone”. Questo il commento di Ruslan, autore del gol del momentaneo 1-0 nella vittoria dell’sul campo del. “Era l’unica possibilità di calciare”, descrive l’ucraino a proposito della sua conclusione di prima sotto l’incrocio. SportFace.

Advertising

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - FBiasin : #Milan 38 #Inter 37 #Napoli 36 #Atalanta 34 Che #SerieA ragazzi… #MilanSalernitana #RomaInter #NapoliAtalanta - dade1173 : RT @GattaMario3: Ragazzi comunque Napoli e Atalanta vanno il doppio di noi . Idee , bel gioco , coraggio….praticamente il contrario di noi … - frenkON1 : @realvarriale @Atalanta_BC @sscnapoli E già le assenze possono avere dati rilevanti… tipo ti mancano 6 giocatori st… -