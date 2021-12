Napoli-Atalanta 2-3 | azzurri k o e il Milan è primo

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ilviene sconfitto in casa dall’, che passa per 3-2 sul campo dello stadio Maradona. Gliperdono il primato in classifica, rimangono a 36 punti e scivolano al terzo posto alle spalle del– capolista a quota 38 – e dell’Inter, ora seconda con 37 punti. In un campionato apertissimo, l’sale a 34 punti e si iscrive alla corsa scudetto. I bergamaschi conquistano una vittoria preziosissima al termine di un match spettacolare. La squadra di Gasperini sblocca il risultato al 7?. Zapata sfonda sulla fascia sinistra e offre il pallone a Malinovskyi, che dal limite dell’area spedisce il pallone all’incrocio: 0-1. Il, con una formazione ampiamente rimaneggiata per infortuni e squalifiche, incassa il colpo e si rialza. La manovra degli ...

Commenta per primo Ruslan Malinovskyi sorride dopo la vittoria della suaal Maradona di: 'Abbiamo giocato bene senza mai mollare - ha detto il centrocampista nerazzurro - Scudetto? No, non ci pensiamo. Ora abbiamo quattro giorni per recuperare prima della ...Commenta per primo Colpo del nostro Stefano Palmieri! Presa, infatti, la scommessa consigliata per questo sabato. Di seguito il terno vincente.2 (quota 2,75) Roma - Inter 2 (1,95) Borussia Dortmund - Bayern Monaco 2 (1,80) Il terno vale 9,65 volte la postaVa in gol sull'assist no look di Ilicic, mettendola in buca d'angolo. Le pagelle dell'Atalanta - Zapata è un pugile, Ilicic poetico con il no look a Freuler. vedi letture. Risultato finale: ...NAPOLI - Ruslan Malinovskyj, attaccante dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Abbiamo giocato contro ...