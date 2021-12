Napoli Atalanta 1-1 LIVE: squadre negli spogliatoi (Di sabato 4 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Napoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Atalanta si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Atalanta 1-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Brivido Atalanta – Musso tiene troppo palla tra i piedi e si fa pressare da Mertens. Il belga per un soffio non scippa la palla al portiere. 7? GOL Atalanta – Alla prima sortita offensiva la Dea sblocca la partita. Zapata difende in area una palla lanciata lunga e serve a rimorchio Malinovskyi. L’ucraino carica il sinistro e di prima la piazza sotto la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Brivido– Musso tiene troppo palla tra i piedi e si fa pressare da Mertens. Il belga per un soffio non scippa la palla al portiere. 7? GOL– Alla prima sortita offensiva la Dea sblocca la partita. Zapata difende in area una palla lanciata lunga e serve a rimorchio Malinovskyi. L’ucraino carica il sinistro e di prima la piazza sotto la ...

