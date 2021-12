Napoli | al rione Sanità vaccini a senza fissa dimora e migranti | “Così intercettiamo chi vive ai margini e non riesce ad accedere alla campagna”

Advertising

cronachecampane : Napoli, nasconde droga: arrestato 31enne al rione Traiano #arresto #CronacadiNapoli #droga #Napoli #rionetraiano - bassairpinia : NAPOLI. Rione Traiano: tenta di nascondere la droga. Arrestato. - - antonellaa262 : Cronaca di Napoli: i controlli dei Carabinieri con servizi a largo raggio nel Rione Traiano e Soccavo hanno portato… - fattidinapoli : Napoli: Operazione dei Carabinieri con servizi a largo raggio al Rione Traiano e Soccavo - - cronachecampane : Napoli, controlli al Rione Traiano e Soccavo: 1 arresto e 2 denunce #controlli #CronacadiNapoli #rionetraiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rione

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Marco Aurelio un uomo che ha occultato qualcosa nell' intercapedine ......lite tra giovani ubriachi in un quartiere di Camminanti ieri i carabinieri hanno perquisito...della Serie A di calcio incontri anticipi Milan Salernitana alle 15 roma - inter alle 18- ...'Per ora sono stati intercettate circa 150 persona e ci stiamo dedicando alle prime dosi - ha raccontato la Dott.ssa Bianca Iengo, direttrice ...NAPOLI – Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Marco Aurelio un uomo che ha occultato qualcosa nell’ inte ...