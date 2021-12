Muore Socrates, il “Dottore” di Fiorentina e Brasile – 4 dicembre 2011 – VIDEO (Di sabato 4 dicembre 2021) Il 4 dicembre 2011 a causa dei suoi problemi con l’alcol, Muore prematuramente il brasiliano Socrates Il 4 dicembre 2011 Muore Socrates, giocatore straordinario, che ha guidato la Nazionale del Brasile come capitano per quattro anni dal 1982 al 1986. Inoltre nel Mundial di Spagna venne eliminato proprio dall’Italia di Bearzot, grazie alla straordinaria tripletta di Paolo Rossi. In quella gara Socrates andò anche a segno, ma non bastò per evitare la sconfitta e l’eliminazione dal torneo. Centrocampista dalla sconfinata tecnica, cui abbinava anche un discreto fisico, Socrates alla fine venne anche a giocarci in Italia, nella stagione 1984/1985, quando con la maglia della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Il 4a causa dei suoi problemi con l’alcol,prematuramente il brasilianoIl 4, giocatore straordinario, che ha guidato la Nazionale delcome capitano per quattro anni dal 1982 al 1986. Inoltre nel Mundial di Spagna venne eliminato proprio dall’Italia di Bearzot, grazie alla straordinaria tripletta di Paolo Rossi. In quella garaandò anche a segno, ma non bastò per evitare la sconfitta e l’eliminazione dal torneo. Centrocampista dalla sconfinata tecnica, cui abbinava anche un discreto fisico,alla fine venne anche a giocarci in Italia, nella stagione 1984/1985, quando con la maglia della ...

