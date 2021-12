Moviola Napoli Atalanta: l’episodio chiave del match (Di sabato 4 dicembre 2021) l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22: Moviola Napoli Atalanta l’episodio chiave della Moviola del match tra Napoli e Atalanta, valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Mariani. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021)arbitraledelvalido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : LIVE – Moviola Napoli-Atalanta tutti gli episodi dubbi: arbitra Mariani - #Moviola #Napoli-Atalanta #tutti - salvatorino860 : #NapoliAtalanta Due anni fa lo scandalo Giacomelli, mal coadiuvato al Var da BANTI. Stasera arbitra Mariani ma al… - LinoXgo : E comunque a 2gg da #SassuoloNapoli nessuno, non un giornale non un immagine, un video, nemmeno l'ex arbitro che fa… - infoitsport : Moviola Sassuolo-Napoli, Bergonzi: “Gol di Ferrari nato da una punizione invertita, Pezzuto in panico, Nasca al Var… - bluypsilon : Moviola Sassuolo-Napoli: Pezzuto disastro finale, pure il 2-2 era da annullare - Corriere dello Sport -