Moto: Luca Marini vince 100km campioni davanti a fratello Rossi (Di domenica 5 dicembre 2021) Corsa in notturna all'interno dei due ovali come ogni sabato di allenamento al Ranch, l'Americana chiude la giornata del day1 della settima edizione della 100km dei campioni. A tagliare il traguardo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) Corsa in notturna all'interno dei due ovali come ogni sabato di allenamento al Ranch, l'Americana chiude la giornata del day1 della settima edizione delladei. A tagliare il traguardo ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Tutto pronto al Moto Ranch di @ValeYellow46 per la #100kmDeiCampioni 2021 ? ?? Presenti tra gli altri anche Vinale… - FormulaPassion : #Marini vince l'Americana alla 100 km dei campioni - Ire_46 : RT @SkySportMotoGP: ?? Tutto pronto al Moto Ranch di @ValeYellow46 per la #100kmDeiCampioni 2021 ? ?? Presenti tra gli altri anche Vinales, @… - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: ?? Tutto pronto al Moto Ranch di @ValeYellow46 per la #100kmDeiCampioni 2021 ? ?? Presenti tra gli altri anche Vinales, @… - AlbaEmilian : RT @SkySportMotoGP: ?? Tutto pronto al Moto Ranch di @ValeYellow46 per la #100kmDeiCampioni 2021 ? ?? Presenti tra gli altri anche Vinales, @… -