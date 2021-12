Mostra “Spazio Radicale” Architettura e arte contemporanea” a Prato (Di sabato 4 dicembre 2021) Una ricognizione sulle esperienze dell’Architettura Radicale e confronti con l’arte contemporanea dal 18 Dicembre al 30 Aprile nelle raccolte del Centro Pecci di Prato 03. LUCIO FONTANA Concetto spaziale. Attesa, 1960 Idropittura su telaComodato della Famiglia PecciPrato – La Mostra “Spazio Radicale / Radical Space” prosegue e approfondisce la ricognizione sulle esperienze dell’Architettura Radicale raccolte al Centro Pecci di Prato, avviata con la sintetica presentazione di Trilogia Urbana dedicata a film, progetti originali e documenti d’archivio dell’anarchitetto Gianni Pettena e dei gruppi fiorentini Superstudio e UFO. La nuova Mostra propone dal 18 dicembre 2021 ... Leggi su lopinionista (Di sabato 4 dicembre 2021) Una ricognizione sulle esperienze dell’e confronti con l’dal 18 Dicembre al 30 Aprile nelle raccolte del Centro Pecci di03. LUCIO FONTANA Concetto spaziale. Attesa, 1960 Idropittura su telaComodato della Famiglia Pecci– La/ Radical Space” prosegue e approfondisce la ricognizione sulle esperienze dell’raccolte al Centro Pecci di, avviata con la sintetica presentazione di Trilogia Urbana dedicata a film, progetti originali e documenti d’archivio dell’anarchitetto Gianni Pettena e dei gruppi fiorentini Superstudio e UFO. La nuovapropone dal 18 dicembre 2021 ...

