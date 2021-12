Montagna, Garavaglia “I protocolli servono per non chiudere” (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I protocolli ci consentono di tenere aperto e far girare la macchina, è come andare in pizzeria: vai a mangiare col green pass, vai a sciare col green pass. Non si chiude”. Lo ha detto Massimo Garavaglia, ministro del turismo, intervenuto a ‘Omnibus’ su La7 in risposta a una domanda sul turismo nello sci in zona arancione. “La grande novità è che adesso si scia, abbiamo firmato un protocollo per le regole per ripartire a settembre. Siamo pronti da tempo, non vediamo l’ora di andare a sciare – ha proseguito il ministro -. Si prevede per il prossimo ponte che 10 milioni di italiani si muovano, quasi tutti resteranno in Italia e il 25% andrà in Montagna. E’ un’ottima notizia, diamo una mano a un settore che ha sofferto per questi due anni”. Quindi il Ministro ha assicurato che stanno per partire gli aiuti agli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ici consentono di tenere aperto e far girare la macchina, è come andare in pizzeria: vai a mangiare col green pass, vai a sciare col green pass. Non si chiude”. Lo ha detto Massimo, ministro del turismo, intervenuto a ‘Omnibus’ su La7 in risposta a una domanda sul turismo nello sci in zona arancione. “La grande novità è che adesso si scia, abbiamo firmato un protocollo per le regole per ripartire a settembre. Siamo pronti da tempo, non vediamo l’ora di andare a sciare – ha proseguito il ministro -. Si prevede per il prossimo ponte che 10 milioni di italiani si muovano, quasi tutti resteranno in Italia e il 25% andrà in. E’ un’ottima notizia, diamo una mano a un settore che ha sofferto per questi due anni”. Quindi il Ministro ha assicurato che stanno per partire gli aiuti agli ...

