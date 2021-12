Monaco-Metz (domenica 5 dicembre, ore 15): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 4 dicembre 2021) La vittoria di Angers ha permesso al Monaco di lanciare un segnale chiaro al campionato: i biancorossi ci sono e sono in lotta per la zona Champions, distante al momento 5 punti. Per la squadra di Kovac i risultati utili consecutivi sono 6, con 4 pareggi e due successi nelle ultime 3 partite. Manca una vittoria interna, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 4 dicembre 2021) La vittoria di Angers ha permesso aldi lanciare un segnale chiaro al campionato: i biancorossi ci sono e sono in lotta per la zona Champions, distante al momento 5 punti. Per la squadra di Kovac i risultati utili consecutivi sono 6, con 4 pareggi e due successi nelle ultime 3 partite. Manca una vittoria interna, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

eventi_mc : #Sport #MonteCarlo Calcio - Ligue 1, Domenica 5 dicembre 2021, Stadio Louis II : Monaco - Metz - by_the_pool : RT @infobetting: Monaco-Metz (domenica 5 dicembre, ore 15): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Monaco-Metz (domenica 5 dicembre, ore 15): formazioni, quote, pronostici - caiquebritto : RT @MarkOHaire: ?? Best 20+ Bookings Pts ???? 100% Roma 100% Sampdoria 93% Genoa 93% Levante 93% Rayo 88% Metz 87% Cagliari 87% Celta 87% Elc… - WeLoveBettingUK : RT @MarkOHaire: ?? Best 20+ Bookings Pts ???? 100% Roma 100% Sampdoria 93% Genoa 93% Levante 93% Rayo 88% Metz 87% Cagliari 87% Celta 87% Elc… -