Miracolo a Milano | ovvero i poveri disturbano Il film di De Sica rivisitato in un libro

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 dicembre 2021) I. Questo doveva essere il titolo deluniversalmente conosciuto come “”, regia di Vittorio De. Se non andate al cinema, se ci andate ma guai aiin bianco e nero, se ci andate ma non amate il neorealismo (non è grave, si sopravvive anche non amando Federico Fellini, solo bisogna sopportare qualche sopracciglio alzato), almeno avrete in mente ia cavallo delle scope. Prendono il volo da Piazza del Duomo verso “un regno dove buongiorno vuol dire davvero buongiorno” (calligrafia infantile in sovrimpressione, come resistere?). Citati, imitati, e serviti a Steven Spielberg da ispirazione per la biciclettina che vola con E. T. nel cestino. Gianni Biondillo – scrittore, architetto e spettatore ...