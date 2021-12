Milano | schiacciato sotto il forno in pizzeria | operaio 41enne muore a Parabiago

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tragedia sul lavoro questo pomeriggio in unanel Milanese. Undi 41 anni è mortodala cui stava lavorando in unain via IV novembre. A trovarlo ...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, operaio di 41 anni morto schiacciato dal forno in una pizzeria a Parabiago - SkyTG24 : Incidente sul lavoro a Parabiago: 41enne muore schiacciato da un forno - StefaniaFalone : RT @repubblica: Incidenti lavoro: operaio 41enne muore schiacciato dal forno di una pizzeria [di Manuela Messina] - BeppeGiulietti : RT @repubblica: Incidenti lavoro: operaio 41enne muore schiacciato dal forno di una pizzeria [di Manuela Messina] - PiLu975 : RT @repubblica: Incidenti lavoro: operaio 41enne muore schiacciato dal forno di una pizzeria [di Manuela Messina] -

Ultime Notizie dalla rete : Milano schiacciato

Tragedia sul lavoro questo pomeriggio in una pizzeria a Parabiago nel Milanese. Un operaio di 41 anni è mortodal forno a cui stava lavorando in una pizzeria in via IV novembre. A trovarlo il titolare che era era uscito per il pranzo lasciando l'operaio a fare dei lavori e quando è rientrato lo ha ...17.30 Cede un forno a,muore un operaio Un operaio di 41 anni è mortodal forno a cui stava lavorando, in una pizzeria a Parabiago (MI). Lo ha trovato il titolare del locale, che si era allontanato per il ...Parabiago (Milano), 4 dicembre 2021 - E' morto tragicamente schiacciando dal peso del forno della pizzeria che stava ristrutturando. Una tragedia quella accaduta oggi pomeriggio alle 15 all'interno di ...Incidente sul lavoro a Parabiago, provincia di Milano, dove un operaio di 41 anni è morto schiacciato dal forno ...