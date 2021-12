Milano, operaio di 41 anni morto schiacciato dal forno in una pizzeria a Parabiago (Di sabato 4 dicembre 2021) Un uomo di 41 anni è morto schiacciato dal forno a cui stava lavorando in una pizzeria in via IV novembre a Parabiago, vicino a Milano. Secondo l’Ansa, il titolare è uscito per il pranzo e ha lasciato l’operaio a continuare il lavoro. Quando è rientrato lo ha trovato sotto il forno, che aveva ceduto. L’uomo ha chiamato i soccorsi, ma le due squadre dei Vigili del fuoco e il personale del 118 hanno solo potuto constatare il decesso dell’operaio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, la polizia e il personale dell’Agenzia a tutela della salute (Ats) per ricostruire la dinamica dell’incidente. (Seguono aggiornamenti) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Un uomo di 41dala cui stava lavorando in unain via IV novembre a, vicino a. Secondo l’Ansa, il titolare è uscito per il pranzo e ha lasciato l’a continuare il lavoro. Quando è rientrato lo ha trovato sotto il, che aveva ceduto. L’uomo ha chiamato i soccorsi, ma le due squadre dei Vigili del fuoco e il personale del 118 hanno solo potuto constatare il decesso dell’. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, la polizia e il personale dell’Agenzia a tutela della salute (Ats) per ricostruire la dinamica dell’incidente. (Seguono aggiornamenti) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

