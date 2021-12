Milan-Salernitana, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 4 dicembre 2021) Attacco alla vetta, cercando di sfruttare gli incroci di calendario positivi, e tentativo, quasi miracoloso, di lasciare l’ultima posizione in uno degli stadi più difficili di tutta la Serie A. Milan e Salernitana apriranno ufficialmente questa sedicesima giornata di massima con obiettivi di classifica nettamente opposti: i rossoneri si trovano al secondo posto a meno uno dal Napoli e a più uno dall’Inter terzo e nelle ultime cinque gare hanno messo insieme sette lunghezze (due vittorie, un pareggio e due sconfitte). Molto meno lusinghiero è il cammino dei campani che nelle ultime cinque hanno messo insieme un solo punto e si trovano, da soli, all’ultimo gradino della graduatoria. Ecco le ultime da Milan-Salernitana con le probabili formazioni, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Attacco alla vetta, cercando di sfruttare gli incroci di calendario positivi, e tentativo, quasi miracoloso, di lasciare l’ultima posizione in uno degli stadi più difficili di tutta laA.apriranno ufficialmente questa sedicesima giornata di massima con obiettivi di classifica nettamente opposti: i rossoneri si trovano al secondo posto a meno uno dal Napoli e a più uno dall’Inter terzo e nelle ultime cinque gare hanno messo insieme sette lunghezze (due vittorie, un pareggio e due sconfitte). Molto meno lusinghiero è il cammino dei campani che nelle ultime cinque hanno messo insieme un solo punto e si trovano, da soli, all’ultimo gradino della graduatoria. Ecco le ultime dacon le, il ...

