Milan-Salernitana | le formazioni ufficiali

Milan e Salernitana scenderanno in campo alle 15 e apriranno il programma della 16esima giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali con le scelte dei due allenatori: Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Pellegri. Allenatore: Stefano Pioli. Salernitana (5-3-2): Belec; Zortea, Veseli, Gagliolo, Bogdan, Ranieri; Coulibaly, Di Tacchio, Schiavone; Ribery, Simy. All. Colantuono.

