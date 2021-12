Milan-Salernitana | le formazioni ufficiali | turnover per Pioli

Leggi su 11contro11

(Di sabato 4 dicembre 2021) La corsa verso il titolo di campione d’inverno si fa sempre più avvincente ed oggi si arricchisce di un altro capitolo. Alle 15:00 si aprirà la sedicesima giornata di campionato con: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme leche scenderanno in campo. I padroni di casa sono secondi in classifica con 35 punti, uno in meno del Napoli capolista. I rossoneri hanno reagito subito alla sconfitta contro il Sassuolo della settimana scorsa: durante il turno infrasettimanale infatti gli uomini di misterhanno battuto il Genoa con un netto 3-0. L’obiettivo delè quello di mettere pressione ai partenopei, approfittando anche del difficile match che gli azzurri dovranno affrontare con l’Atalanta. ...