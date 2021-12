Milan-Salernitana | a Pellegri il compito di Ibrahimovic | Serie A News

(Di sabato 4 dicembre 2021) Pietropartirà titolare oggi pomeriggio a 'San Siro' per. Stefano Pioli gli chiede i gol per la vetta in classifica

...la, quando il Diavolo proverà a scattare in avanti per mettere pressione a Napoli e Inter, impegnate con Atalanta e Roma. Comunque vada, lassù si ruberanno punti a vicenda e ilpuò ...La situazione alla vigilia della sedicesima giornata, che si aprirà con la sfida tra, è la seguente: al primo posto il Napoli con 36 punti, segue ilcon 35, l'Inter con 34 e ...Oggi anche il Milan e il clou Roma-Inter, altro incrocio sulla via dello scudetto. Lo spezzatino della sedicesima giornata del massimo campionato Un altro spezzatino, per la sedicesima e succulenta gi ...Pietro Pellegri giocherà da titolare in Milan-Salernitana: l'ultimo gettone dal 1' risale al 10 febbraio in Coppa di Francia col Monaco.