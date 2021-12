Milan-Salernitana (4 dicembre ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, rossoneri con Diaz, Leao e Pellegri in attacco, in campo Ribery (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel momento di massima difficoltà, reduce da due sconfitte consecutive e con Kjaer ko dopo un minuto di gioco, il Milan si è aggrappato al veterano e a una sorpresa per battere 3-0 il Genoa e Shevchenko e accorciare sul Napoli fermato dal Sassuolo, anche se l’assenza del difensore peserà nell’immediato e in prospettiva anche InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel momento di massima difficoltà, reduce da due sconfitte consecutive e con Kjaer ko dopo un minuto di gioco, ilsi è aggrappato al veterano e a una sorpresa per battere 3-0 il Genoa e Shevchenko e accorciare sul Napoli fermato dal Sassuolo, anche se l’assenza del difensore peserà nell’immediato e in prospettiva anche InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - ADRI681013 : RT @MarcoTroiano8: Buon pranzo amici e amiche ??? dai che si bisogna vincere contro la salernitana forza milan #SempreMilan #ThisIsMilan #we… - Italo81580161 : @_enz29 il milan vince ma la salernitana se vediamo non prende barricate - IAMCALCIOSALERN : Milan-Salernitana, formazioni ufficiali: out Ibra, torna Ribery - gilnar76 : #Milan Salernitana, Pioli lancia Pellegri. il classe 2001 guiderà l’attacco #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -