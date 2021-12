Milan-Salernitana (2-0), Pioli: “Adesso pensiamo al Liverpool” (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato al termine dell’importante vittoria per due a zero contro la Salernitana di Colantuono. Milan-Salernitana, Pioli: “Pellegri sfortunato” Il tecnico italiano dei rossoneri ha parlato cosi dell’ennesimo infortunio di questa stagione: “Pellegri ha avuto un problema all’adduttore, avrebbe segnato per quello che abbiamo creato. Dispiace, sentiva questa occasione come la sua. Speriamo non sia una cosa lunga“. Sulla maglietta per Simon Kjaer: “E’ un gesto che gli dovevamo. Siamo tutti vicini a lui, lo aspettiamo presto per stare con noi. Simon non è importante solo sul campo, vederlo a Milanello sarà importante. Succederà presto, sappiamo che tornerà più forte di prima“. Sulla buona prestazione di Junior Messias: “E’ un ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 4 dicembre 2021) L’allenatore del, Stefano, ha parlato al termine dell’importante vittoria per due a zero contro ladi Colantuono.: “Pellegri sfortunato” Il tecnico italiano dei rossoneri ha parlato cosi dell’ennesimo infortunio di questa stagione: “Pellegri ha avuto un problema all’adduttore, avrebbe segnato per quello che abbiamo creato. Dispiace, sentiva questa occasione come la sua. Speriamo non sia una cosa lunga“. Sulla maglietta per Simon Kjaer: “E’ un gesto che gli dovevamo. Siamo tutti vicini a lui, lo aspettiamo presto per stare con noi. Simon non è importante solo sul campo, vederlo aello sarà importante. Succederà presto, sappiamo che tornerà più forte di prima“. Sulla buona prestazione di Junior Messias: “E’ un ...

