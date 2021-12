Milan-Salernitana 2-0: granata ko e i rossoneri sorpassano il Napoli (Di sabato 4 dicembre 2021) Notte fonda, sempre di più. Vero è che non devono essere le partite come quelle contro il Milan a fare la differenza in chiave salvezza, ma a San Siro la Salernitana non scende... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 dicembre 2021) Notte fonda, sempre di più. Vero è che non devono essere le partite come quelle contro ila fare la differenza in chiave salvezza, ma a San Siro lanon scende...

Advertising

AntoVitiello : ?? La vittoria di oggi è tutta per #Kjaer. #Milan che impiega 18 minuti per chiudere la pratica #Salernitana, poi un… - AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - SkySport : #MilanSalernitana, rossoneri in campo con una maglia per Kjaer #SkySport - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Milan-Salernitana 2-0, vittoria facile a San Siro per la squadra di Pioli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Milan-Salernitana 2-0, vittoria facile a San Siro per la squadra di Pioli -