Milan-Liverpool in tv: data, orario e diretta streaming Champions League 2021/2022 (Di sabato 4 dicembre 2021) Milan-Liverpool sarà visibile in tv: ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match della sesta giornata di Champions League 2021/2022. Appuntamento alle ore 21 di martedì 7 dicembre per questo scontro decisivo per i rossoneri. La squadra di Pioli si gioca il passaggio del turno, ma dovrà battere i Reds e poi sperare in un risultato positivo dal Portogallo. diretta tv su Sky Sport Uno in pay e su Canale 5 in chiaro, streaming su Sky Go e Mediaset Play. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021)sarà visibile in tv: ecco la, l’e le informazioni sulladel match della sesta giornata di. Appuntamento alle ore 21 di martedì 7 dicembre per questo scontro decisivo per i rossoneri. La squadra di Pioli si gioca il passaggio del turno, ma dovrà battere i Reds e poi sperare in un risultato positivo dal Portogallo.tv su Sky Sport Uno in pay e su Canale 5 in chiaro,su Sky Go e Mediaset Play. SportFace.

