Milan, la sfortuna perseguita Pellegri. Out dopo 9 minuti (Di sabato 4 dicembre 2021) La sfortuna non sembra voler abbandonare Pietro Pellegri. L'attaccante del Milan, classe 2001, oggi tornava titolare in Serie A dopo tanti anni. Una buona chance per lui, per far rifiatare anche Ibra e per ritrovare fiducia e continuità dopo i tanti problemi fisici. La gara della giovane punta, però, è durata poco meno di 10 minuti. Il classe 20o1 è uscito per infortunio all'adduttore. Al suo posto è entrato Krunic che si posiziona nell'inedito ruolo di falso 9. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

