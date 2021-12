Milan | Florenzi | «Puntiamo a fare sempre meglio Sotto con il Liverpool ora»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 dicembre 2021) Alessandroha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo delai danni della Salernitana: le dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine diSalernitana, Alessandroha commentato la prestazione dei rossoneri. VITTORIA E’ UN SEGNALE – «Non dobbiamo lanciare segnali, dobbiamo giocare con questa determinazione eilin ogni partita». PRESSIONE – «La pressione dobbiamo mettercela da soli, quando si gioca con il pepe daiqualcosa in più. Facciamo la strada su noi stessi senza porci obiettivi futuri.solo alla prossima partita». ROSA – «Siamo tutti titolari, tutti danno il massimo, il mister ha un’ampia scelta di giocatori. Dispiace per Simon, è una perdita importante come ...