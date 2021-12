Milan, concorrenza tedesca per l’attaccante: affare da 40 milioni (Di sabato 4 dicembre 2021) Dal Portogallo parlano di una sfida di mercato tra il Milan e il Borussia Dortmund. Obiettivo dei due club: Darwin Nunez. In Portogallo sono sicuri, uno dei prossimi crack sul mercato attaccanti sarà Darwin Nunez. Il giocatore classe ’99 è attualmente in forza al Benfica che lo ha prelevato la scorsa stagione dall’Almeria. Nunez, dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 4 dicembre 2021) Dal Portogallo parlano di una sfida di mercato tra ile il Borussia Dortmund. Obiettivo dei due club: Darwin Nunez. In Portogallo sono sicuri, uno dei prossimi crack sul mercato attaccanti sarà Darwin Nunez. Il giocatore classe ’99 è attualmente in forza al Benfica che lo ha prelevato la scorsa stagione dall’Almeria. Nunez, dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Vlahovic, per l'ex Dzeko...

Pure alle spalle del bomber classe 2000 la concorrenza è tanta: in primis si fa avanti l'ex leader ... Arnautovic (Bologna), Destro (Genoa), Candreva (Sampdoria), Ibrahimovic (Milan), Betuncal

Milan, quanta concorrenza per Nunez e Alvarez! Commenta per primo Non c'è solo il Milan su Wilfred Nunez e Augustin Alvarez , attaccanti uruguaiani di Benfica e Penarol , per i quali i rossoneri hanno incontrato l'agente ieri. Come scrive il Corriere dello Sport , i due, oltre a ...

Milan, concorrenza tedesca per l’attaccante: affare da 40 milioni SerieANews Milan, due nomi per l'attacco: i rossoneri anticipano la concorrenza 4 Dicembre 2021. Il club rossonero al lavoro per trovare l'attaccante del futuro. Il Milan, nonostante sia preso in questi giorni dalla ricerca di un difensore in grado di garantire a Stefano Pioli un ...

Milan, Tuttosport titola: "Out 6 mesi: coraggio, Kjaer!" Queste le pagelle di Genoa-Milan: Maignan 7,5: nello stadio in cui fece il suo esordio in Serie A, torna a sfoggiare una parata decisiva. È quella che fa in avvio di ripresa sul colpo di testa di Hern ...

