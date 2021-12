Migranti | il Papa a Cipro | “Le nostre spiagge come i lager del secolo scorso È una schiavitù universale | non possiamo tacere”

(Di sabato 4 dicembre 2021) “Noi ci lamentiamo quando leggiamo le storie deidel, dei nazisti, di Stalin: ‘è potuto succedere?’ Ma sta succedendo anche oggi, nellevicine, ponte di“. Ilin visita anelle ore scorse ha lanciato un allarme e una denuncia in occasione della preghiera ecumenica con circa 200, nella chiesa parrocchiale di Santa Croce a Nicosia. Francesco ricorda di aver guardato alcune testimonianze filmate: “Storie di tortura. Lo dico perché è mia responsabilità far aprire gli occhi. È la guerra di questo momento, è la sofferenza di fratelli e sorelle”. C’è una cosa che non si può fare: “”. “La migrazione forzata non è un’attività turistica. Hanno dato tutto quello ...

L'arcivescovo di riferisce al dramma deiche hanno perso la vita nella zona desertica del ...una vita migliore per sé e per le proprie famiglie" e queste sono le conseguenze di quella che...Nella mattinata di sabato 4 dicembre 2021,Francesco è partito per la Grecia a bordo di un aereo della Aegean lasciando Cipro dove è ...in una comunità aperta ed accogliente ed il tema dei...“Noi ci lamentiamo quando leggiamo le storie dei lager del secolo scorso, dei nazisti, di Stalin: ‘Come è potuto succedere?’ Ma sta succedendo anche oggi, nelle spiagge vicine, ponte di schiavitù“. Il ...Nicosia, 4 dic. (askanews) - Nella mattinata di sabato 4 dicembre 2021, papa Francesco è partito per la Grecia a bordo di un aereo della ...