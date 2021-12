Michigan, arrestati i genitori del 15enne che ha sparato al liceo: regalarono l’arma al figlio (Di sabato 4 dicembre 2021) James e Jennifer Crumbley avevano comprato l’arma al figlio e hanno ignorato tutti i segnali d’allarme. Sotto accusa anche la scuola che ha rimandato in classe il ragazzo dopo il ritrovamento di un disegno sospetto Leggi su corriere (Di sabato 4 dicembre 2021) James e Jennifer Crumbley avevano compratoale hanno ignorato tutti i segnali d’allarme. Sotto accusa anche la scuola che ha rimandato in classe il ragazzo dopo il ritrovamento di un disegno sospetto

