«Mi avete rovinato la vita»: l’uomo che ha usato un braccio di silicone per non vaccinarsi attacca i giornalisti (Di sabato 4 dicembre 2021) Porta di casa sbarrata e nessuna risposta ai giornalisti. Guido Russo, il dentista biellese che l’altro giorno si è presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone, ha scelto di non rispondere alle domande di chi si è presentato sotto casa sua, nell’Alto Biellese. L’unica frase che ha dedicato a chi ha suonato il campanello è stata: «Mi avete rovinato la vita». E poi: «Andate via, chiamo i carabinieri». l’uomo, per aver tentato di sottoporsi al vaccino anti Covid, utilizzando l’espediente del braccio finto, è stato denunciato per truffa e sospeso dall’albo dei medici odontoiatri perché non vaccinato. Nelle scorse settimane aveva affisso sulla porta del suo studio il cartello: «Esibizione del Green pass solo volontaria». Sul suo caso, il ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) Porta di casa sbarrata e nessuna risposta ai. Guido Russo, il dentista biellese che l’altro giorno si è presentato a fare il vaccino con undi, ha scelto di non rispondere alle domande di chi si è presentato sotto casa sua, nell’Alto Biellese. L’unica frase che ha dedicato a chi ha suonato il campanello è stata: «Mila». E poi: «Andate via, chiamo i carabinieri»., per aver tentato di sottoporsi al vaccino anti Covid, utilizzando l’espediente delfinto, è stato denunciato per truffa e sospeso dall’albo dei medici odontoiatri perché non vaccinato. Nelle scorse settimane aveva affisso sulla porta del suo studio il cartello: «Esibizione del Green pass solo volontaria». Sul suo caso, il ...

