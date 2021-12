Meteo weekend: nuovo affondo artico, con maltempo e neve a bassa quota (Di sabato 4 dicembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Passata la perturbazione che venerdì avrà attraversato l’Italia andremo incontro ad un’altra brevissima tregua anticiclonica della durata solo di poche ore. Gli ultimi effetti del vecchio fronte si avvertiranno fino alle primissime ore di sabato sulle regioni ioniche, ma si andrà verso un rapido miglioramento, mentre sarà già rasserenato sul resto d’Italia. Il flusso artico però sarà sempre in agguato e nel weekend si ripresenterà sulle nostre regioni con un nuovo affondo instabile e freddo. Sabato raggiungerà parte del Nord e delle regioni tirreniche, mentre domenica insisterà su buona parte del Centro-Sud, specie tirrenico, oltre che al Nordest, con nevicate anche a quote collinari. Ecco nel dettaglio: Meteo SABATO 04 DICEMBRE. Migliorerà il tempo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Passata la perturbazione che venerdì avrà attraversato l’Italia andremo incontro ad un’altra brevissima tregua anticiclonica della durata solo di poche ore. Gli ultimi effetti del vecchio fronte si avvertiranno fino alle primissime ore di sabato sulle regioni ioniche, ma si andrà verso un rapido miglioramento, mentre sarà già rasserenato sul resto d’Italia. Il flussoperò sarà sempre in agguato e nelsi ripresenterà sulle nostre regioni con uninstabile e freddo. Sabato raggiungerà parte del Nord e delle regioni tirreniche, mentre domenica insisterà su buona parte del Centro-Sud, specie tirrenico, oltre che al Nordest, con nevicate anche a quote collinari. Ecco nel dettaglio:SABATO 04 DICEMBRE. Migliorerà il tempo ...

