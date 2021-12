Messi: «Mai detto di essere il migliore. Sui paragone con Maradona e Ronaldo…» (Di sabato 4 dicembre 2021) Lionel Messi ha parlato in una lunga intervista a France Football: le dichiarazioni del fenomeno del PSG Lionel Messi ha parlato in una lunga intervista a France Football. Le sue dichiarazioni. migliore – «Vengo da una famiglia operaia, mio padre lavorava tutto il giorno e vivevamo in un quartiere abbastanza modesto. Ma non ci è mai mancato nulla, grazie a Dio. I miei genitori mi hanno insegnato il rispetto, soprattutto per il lavoro, e l’umiltà. Sono cresciuto con questi valori. Quando sono arrivato a Barcellona a 13 anni, ho trovato gli stessi valori a La Masía. Non ho mai detto di essere il migliore della storia e nemmeno mi sono fatto quell’idea». PARAGONI – «Per me essere considerato uno dei migliori della storia è più che sufficiente. È qualcosa che non avrei mai ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Lionelha parlato in una lunga intervista a France Football: le dichiarazioni del fenomeno del PSG Lionelha parlato in una lunga intervista a France Football. Le sue dichiarazioni.– «Vengo da una famiglia operaia, mio padre lavorava tutto il giorno e vivevamo in un quartiere abbastanza modesto. Ma non ci è mai mancato nulla, grazie a Dio. I miei genitori mi hanno insegnato il rispetto, soprattutto per il lavoro, e l’umiltà. Sono cresciuto con questi valori. Quando sono arrivato a Barcellona a 13 anni, ho trovato gli stessi valori a La Masía. Non ho maidiildella storia e nemmeno mi sono fatto quell’idea». PARAGONI – «Per meconsiderato uno dei migliori della storia è più che sufficiente. È qualcosa che non avrei mai ...

