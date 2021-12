Mertens | ' Rinnovo? Opzione a favore del Napoli Voglio rimanere'

(Di domenica 5 dicembre 2021)- " E' sempre bello giocare qua, è stato un anno duro. Se mi aspettavo di lottare per lo scudetto? Stiamo facendo bene, peccato per gli infortuni ma dobbiamo continuare con chi c'è. Gli altri ...

Sono le parole di Driesai microfoni di Sky dopo la sconfitta del Napoli in casa contro l'Atalanta . L'attaccante belga ha poi aggiunto: "? Mi piace giocare qua, speriamo, se poi non ...Il tecnico nerazzurro, fresco difino al 2024, cerca conferme. Spalletti prova ad andare ... Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Elmas,, ...Il Napoli si candida a protagonista assoluto del calciomercato invernale: pronto un rinnovo ed un addio per la squadra di Spalletti ...Situazione ancora in bilico per il rinnovo di Lorenzo Insigne e Dries Mertens: il presidente del Napoli ha preso una decisione.