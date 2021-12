Mercatini di Natale 2021: Frontone dalle Marche 'strega' l'Italia col maniero che fu dei Montefeltro (Di sabato 4 dicembre 2021) Mercatini di Natale domani nella parte più 'magica' delle Marche e poi, di nuovo, l'8 dicembre e domenica prossima. L'antica Rocca di Frontone , una terrazza naturale che dal Monte Catria guarda le ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021)didomani nella parte più 'magica' dellee poi, di nuovo, l'8 dicembre e domenica prossima. L'antica Rocca di, una terrazza naturale che dal Monte Catria guarda le ...

Advertising

chinnicibenni : La bellezza di andare ai mercatini di Natale con il fidanzato. Io sono sempre ubriaca e abbastanza sola. - OnlusIris : Mercatini di Natale a Sale, Associazione Iris ODV al fianco dei malati rari - Texasexpatriate : RT @veneziaunica: ?? In attesa dell'accensione dell'albero di Natale al Lido di Venezia, la Proloco di Lido e Pellestrina propone una passeg… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @CronacheMc: Tante le iniziative in programma dal 5 dicembre all’6 gennaio tra mercatini, mostre e intrattenimenti per tutte le età. Dom… - GPerenne : In Germania sono talmente invidiosi dell Italia che i mercatini di Natale a Berlino sono vuoti ???? -