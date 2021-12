Mentana: "Sulla salute no al Bar Sport. La trasmissione del '97 sulla lotta contro il cancro non la rifarei" (Di sabato 4 dicembre 2021) “Siamo nel pieno della fase più calda della pandemia. O remiamo tutti nella stessa direzione o il contagio ci sovrasterà nuovamente”. Enrico Mentana spiega a La Repubblica i motivi per cui ha sentito l’esigenza di pubblicare un post in cui specificava di “non aver mai invitato NoVax nei miei tg”. “Non ce l’ho con nessuno in particolare. Non sono l’arbitro della partita, sono un giocatore anch’io, e queste sono semplicemente le regole che mi sono dato nel telegiornale che dirigo” Sicuramente non si riferisce a Cacciari che secondo il giornalista “pone dei problemi di costituzionalità, i suoi sono argomenti che hanno dignità nella discussione pubblica, anche se personalmente non li condivido” Poi specifica: “Il rapporto del Censis di ieri ci fotografa una realtà della società molto meno allineata rispetto alle indicazioni della scienza. La televisione oggi è il campo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) “Siamo nel pieno della fase più calda della pandemia. O remiamo tutti nella stessa direzione o il contagio ci sovrasterà nuovamente”. Enricospiega a La Repubblica i motivi per cui ha sentito l’esigenza di pubblicare un post in cui specificava di “non aver mai invitato NoVax nei miei tg”. “Non ce l’ho con nessuno in particolare. Non sono l’arbitro della partita, sono un giocatore anch’io, e queste sono semplicemente le regole che mi sono dato nel telegiornale che dirigo” Sicuramente non si riferisce a Cacciari che secondo il giornalista “pone dei problemi di costituzionalità, i suoi sono argomenti che hanno dignità nella discussione pubblica, anche se personalmente non li condivido” Poi specifica: “Il rapporto del Censis di ieri ci fotografa una realtà della società molto meno allineata rispetto alle indicazioni della scienza. La televisione oggi è il campo ...

