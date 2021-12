Mentana sui no vax in tv: «Sulla salute non si può ragionare come al Bar dello Sport» (Di sabato 4 dicembre 2021) «Siamo nel pieno della fase più calda della pandemia. O remiamo tutti nella stessa direzione o il contagio ci sovrasterà nuovamente». Enrico Mentana intervistato da Repubblica chiarisce il motivo per il quale in un post sui social ha ribadito di non aver mai ospitato nei suoi tg esponenti no vax. «Mi onoro – aveva scritto – di non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei no vax». Mentana: «Non si può ragionare come al Bar dello Sport» Il direttore de La7 spiega che «la televisione oggi è il campo della contrapposizione delle idee. Bisogna porsi dei limiti, però». E fa un esempio: «Io quell’ex pugile triestino Tuiach non lo avrei ospitato mai». Qual è il limite invalicabile? «La messa a confronto. Non si può far dialogare un super esperto, che ha studiato per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021) «Siamo nel pieno della fase più calda della pandemia. O remiamo tutti nella stessa direzione o il contagio ci sovrasterà nuovamente». Enricointervistato da Repubblica chiarisce il motivo per il quale in un post sui social ha ribadito di non aver mai ospitato nei suoi tg esponenti no vax. «Mi onoro – aveva scritto – di non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei no vax».: «Non si puòal Bar» Il direttore de La7 spiega che «la televisione oggi è il campo della contrapposizione delle idee. Bisogna porsi dei limiti, però». E fa un esempio: «Io quell’ex pugile triestino Tuiach non lo avrei ospitato mai». Qual è il limite invalicabile? «La messa a confronto. Non si può far dialogare un super esperto, che ha studiato per ...

