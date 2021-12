Mentana contro i no vax ospiti in tv: “Sulla salute non si può ragionare come al Bar Sport” (Di sabato 4 dicembre 2021) Il post in cui giovedì scorso Enrico Mentana si vantava di non aver mai ospitato no vax nel suo telegiornale ha fatto pensare a una presa di posizione contro la sua stessa rete, La7, che spesso nei suoi programmi di punta dà voce a complottisti e scettici del vaccino. “Uno come Tuiach, ad esempio, non lo avrei invitato”, dice questa mattina il direttore di Tg La7 in un’intervista a Repubblica. L’ex pugile e lavoratore portuale di Trieste, celebre per le sue posizioni ultracattoliche e la sua militanza nell’estrema destra, era comparso a Non è l’arena, ospite di Massimo Giletti, il 24 novembre. Mentana afferma di non avercela con nessun collega in particolare. “Non sono l’arbitro della partita – dice – ma sono un giocatore anch’io, e queste sono semplicemente le regole che mi sono dato nel telegiornale che dirigo”. Ma ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Il post in cui giovedì scorso Enricosi vantava di non aver mai ospitato no vax nel suo telegiornale ha fatto pensare a una presa di posizionela sua stessa rete, La7, che spesso nei suoi programmi di punta dà voce a complottisti e scettici del vaccino. “UnoTuiach, ad esempio, non lo avrei invitato”, dice questa mattina il direttore di Tg La7 in un’intervista a Repubblica. L’ex pugile e lavoratore portuale di Trieste, celebre per le sue posizioni ultracattoliche e la sua militanza nell’estrema destra, era comparso a Non è l’arena, ospite di Massimo Giletti, il 24 novembre.afferma di non avercela con nessun collega in particolare. “Non sono l’arbitro della partita – dice – ma sono un giocatore anch’io, e queste sono semplicemente le regole che mi sono dato nel telegiornale che dirigo”. Ma ...

