Medico amputa la gamba sbagliata e se ne accorge due giorni dopo: multa da 2700 euro (Di sabato 4 dicembre 2021) Medico amputa la gamba sbagliata e se ne accorge due giorni dopo. dopo le accuse, il Medico ha lasciato la clinica austriaca ma ora lavora in un altro ospedale. Ha ammesso di aver “commesso un errore”, ma ha negato di essere stato negligente. Era tutto pronto per la delicata operazione chirurgica di amputazione della gamba ma, prima dell’intervento, il Medico che doveva portarlo a termine ha confuso i documenti senza che nessuno se ne accorgesse, arrivando ad amputare la gamba sbagliata al paziente. Per quel terribile errore un Medico chirurgo austriaco è stato ora condannato da un tribunale locale a ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 4 dicembre 2021)lae se neduele accuse, ilha lasciato la clinica austriaca ma ora lavora in un altro ospedale. Ha ammesso di aver “commesso un errore”, ma ha negato di essere stato negligente. Era tutto pronto per la delicata operazione chirurgica dizione dellama, prima dell’intervento, ilche doveva portarlo a termine ha confuso i documenti senza che nessuno se nesse, arrivando adre laal paziente. Per quel terribile errore unchirurgo austriaco è stato ora condannato da un tribunale locale a ...

