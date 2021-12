Matteo Berrettini protagonista nello spot di Spider Man. “Te pareva”, il tennista lancia il nuovo film dell’Uomo Ragno (Di sabato 4 dicembre 2021) Matteo Berrettini sta per tornare ad allenarsi dopo l’infortunio agli addominali maturato durante l’incontro d’apertura delle ATP Finals ormai tre settimane fa. Il tennista romano si era dovuto ritirare dopo le prime battute del secondo set del match contro Alexander Zverev e ha dovuto rinunciare alla Coppa Davis, ma fortunatamente l’infortunio non è così grave e tra qualche giorno rimetterà piede in campo come ha riferito il suo allenatore Vincenzo Santopadre. Il finalista di Wimbledon 2021 è ormai un volto decisamente noto al grande pubblico e la Marvel ha deciso di sfruttare la sua popolarità per lanciare il nuovo film di Spider Man. Il 25enne è infatti protagonista dello spot che lancia il nuovo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)sta per tornare ad allenarsi dopo l’infortunio agli addominali maturato durante l’incontro d’apertura delle ATP Finals ormai tre settimane fa. Ilromano si era dovuto ritirare dopo le prime battute del secondo set del match contro Alexander Zverev e ha dovuto rinunciare alla Coppa Davis, ma fortunatamente l’infortunio non è così grave e tra qualche giorno rimetterà piede in campo come ha riferito il suo allenatore Vincenzo Santopadre. Il finalista di Wimbledon 2021 è ormai un volto decisamente noto al grande pubblico e la Marvel ha deciso di sfruttare la sua popolarità perre ildiMan. Il 25enne è infattidellocheil...

Advertising

darksa0irse : Io il doppio Berrettini/Sinner me lo sogno la notte vi dico,,,sarebbero così complementari insieme, Matteo al servi… - Idontgiveup33 : Ieri sera ho visto la nuova puntata di cachemire podcast con Matteo Berrettini 1h e 25 di pura contemplazione - purtroppobea : anno del signore 2019 matteo berrettini comincia a scalare la classifica esattamente come jannik sinner che vince l… - anxstennisboy : Ho visto l'intervista di Matteo Berrettini al Cachemire Podcast e devo dire che ha un umorismo che mi morire dal ri… - Ubitennis : Matteo Berrettini è il protagonista del nuovo spot di 'Spider-Man: No Way Home' -