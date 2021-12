Mattarella irritato col Pd ribadisce il no al bis. Letta senza candidato, il centrodestra può dire la sua (Di sabato 4 dicembre 2021) Il presidente Sergio Mattarella fa trapelare la sua irritazione verso chi ancora lo tira per la giacchetta. In particolare al Colle non è piaciuta l’interpretazione della proposta di legge di alcuni esponenti del Pd per l’abolizione del semestre bianco e il divieto di un secondo mandato consecutivo per il Quirinale. I malevoli l’hanno infatti giudicata come una mossa furbetta per convincere Mattarella al bis. Solo in questo frangente di eccezionalità. E poi il caso non si sarebbe più ripetuto proprio grazie alla modifica costituzionale proposta dal Pd. Ma Mattarella non solo non ha gradito il calcolo ma anzi lo trova del tutto sbagliato. E persino offensivo. E ribadisce l’intenzione di lasciare definitivamente l’incarico entro il 3 febbraio, data della scadenza naturale. Il Colle fa notare infatti che «la circostanza ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021) Il presidente Sergiofa trapelare la sua irritazione verso chi ancora lo tira per la giacchetta. In particolare al Colle non è piaciuta l’interpretazione della proposta di legge di alcuni esponenti del Pd per l’abolizione del semestre bianco e il divieto di un secondo mandato consecutivo per il Quirinale. I malevoli l’hanno infatti giudicata come una mossa furbetta per convincereal bis. Solo in questo frangente di eccezionalità. E poi il caso non si sarebbe più ripetuto proprio grazie alla modifica costituzionale proposta dal Pd. Manon solo non ha gradito il calcolo ma anzi lo trova del tutto sbagliato. E persino offensivo. El’intenzione di lasciare definitivamente l’incarico entro il 3 febbraio, data della scadenza naturale. Il Colle fa notare infatti che «la circostanza ...

